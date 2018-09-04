16:55
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Війна у Сирії: російські винищувачі атакують Ідліб

563 Читать новость на русском
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / day.kyiv.ua

Російські бомбардувальники атакували провінцію Ідліб - останній бастіон повстанців у Сирії.

Після того, як сили Асада за допомогою російської авіації вибили опозиціонерів з Алеппо і Східної Гути, вони почали наступ на Ідліб.

Читайте також: В Кремлі відповіли на застереження Трампа щодо Сирії

Напередодні Дональд Трамп застеріг Башара Асада і Володимира Путіна від операції в цій провінції. Адже це може призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи в Сирії за усі 7 років, що триває війна.

Населення провінції – майже 3 мільйони. В Ідліб вивозили повстанців та їхні родини з Алеппо та Східної Гути. У Кремлі наполягають, що провінція перетворилася на прихисток терористів. Тому і допомагатимуть урядовим силам очистити регіон від них.

За оцінкою експертів ООН, за 7 років війни в Сирії загинуло понад 400 тисяч людей. Ще п'ять мільйонів стали вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.

 

Теги: Новини Росії Війна у Сирії Зброя
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сьогодні, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
сьогодні, 13:28 Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
"Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
сьогодні, 13:01 "Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
Павло Казарін
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сьогодні, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сьогодні, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Глава МЗС Великобританії назвав винуватця конфлікту між США та КНДР
 12 серпня 2017 , 21:08
Фотофакт: на парад у Мінську прийшли з символікою "ДНР"
9 травня 2015 , 18:42
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук