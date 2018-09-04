Війна у Сирії: російські винищувачі атакують Ідліб

Російські бомбардувальники атакували провінцію Ідліб - останній бастіон повстанців у Сирії.

Після того, як сили Асада за допомогою російської авіації вибили опозиціонерів з Алеппо і Східної Гути, вони почали наступ на Ідліб.

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Напередодні Дональд Трамп застеріг Башара Асада і Володимира Путіна від операції в цій провінції. Адже це може призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи в Сирії за усі 7 років, що триває війна.

Населення провінції – майже 3 мільйони. В Ідліб вивозили повстанців та їхні родини з Алеппо та Східної Гути. У Кремлі наполягають, що провінція перетворилася на прихисток терористів. Тому і допомагатимуть урядовим силам очистити регіон від них.

За оцінкою експертів ООН, за 7 років війни в Сирії загинуло понад 400 тисяч людей. Ще п'ять мільйонів стали вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.