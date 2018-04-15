Сирійські ЗМІ показали фото руйнувань хімічного інституту внаслідок удару США та союзників

У мережі з’явилися фото Науково-дослідного інституту фармацевтичної та хімічної промисловості в Дамаску після удару по ньому з боку збройних сил США, Британії та Франції.

Відповідні світлини опублікувала підконтрольна чинній сирійській владі інформаційна агенція SANA.

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Сирійські провладні ЗМІ переконують, що інститут виробляв ліки проти раку

Зазначається, що заклад спеціалізується на розробці ліків від раку, які "на фоні економічних заходів проти Сирії стали дефіцитними".

Крім того, за словами одного зі співробітників інституту, він проводить хімічний аналіз експортованих до Сирії матеріалів, які потім використовуються у фармацевтиці та харчовій промисловості.



За інформацією провладної інформагенції, зруйнований заклад ніколи не мав стосунку до хімзброї

Водночас ресурс переконує, що його лабораторії колись використовувалися Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) як центр для збору зразків та проведення їх робіт.

Інформагенція також посилається на звіти ОЗХЗ, у якому нібито інститут не згадувався як об'єкт, відповідальний за розробку хімічної зброї.



Також інститут нібито проводить хімічний аналіз речовин, що потім використовуються у фармацевтиці та харчовій промисловості