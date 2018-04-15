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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сирійські ЗМІ показали фото руйнувань хімічного інституту внаслідок удару США та союзників

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Науково-дослідний інститут фармацевтичної та хімічної промисловості в Дамаску після удару з боку США та союзників
Науково-дослідний інститут фармацевтичної та хімічної промисловості в Дамаску після удару з боку США та союзників / SANA

У мережі з’явилися фото Науково-дослідного інституту фармацевтичної та хімічної промисловості в Дамаску після удару по ньому з боку збройних сил США, Британії та Франції.

Відповідні світлини опублікувала підконтрольна чинній сирійській владі інформаційна агенція SANA.

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Сирія, удар, війна, руйнування, США, Британія, Франція, хімічна промисловість, рак
Сирійські провладні ЗМІ переконують, що інститут виробляв ліки проти раку

Зазначається, що заклад спеціалізується на розробці ліків від раку, які "на фоні економічних заходів проти Сирії стали дефіцитними".

Крім того, за словами одного зі співробітників інституту, він проводить хімічний аналіз експортованих до Сирії матеріалів, які потім використовуються у фармацевтиці та харчовій промисловості.

Сирія, удар, війна, руйнування, США, Британія, Франція, хімічна промисловість, рак
За інформацією провладної інформагенції, зруйнований заклад ніколи не мав стосунку до хімзброї

Водночас ресурс переконує, що його лабораторії колись використовувалися Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) як центр для збору зразків та проведення їх робіт.

Інформагенція також посилається на звіти ОЗХЗ, у якому нібито інститут не згадувався як об'єкт, відповідальний за розробку хімічної зброї.

Сирія, удар, війна, руйнування, США, Британія, Франція, хімічна промисловість, рак
Також інститут нібито проводить хімічний аналіз речовин, що потім використовуються у фармацевтиці та харчовій промисловості

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Ліки наука
Джерело: 24 Канал
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