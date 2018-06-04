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Сирна запіканка з полуницею: смачний рецепт

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Рецепт сирної запіканки з полуницею
Рецепт сирної запіканки з полуницею / Фото з відкритих джерел

У сезон полуниць приготуйте сирну запіканку з цими ягодами. Запіканка виходить ніжною, ароматною та добре зберігає форму. Подати таку запіканку можна до сніданку або як окремий десерт.

Рецепт сирної запіканки з полуницею

Інгредієнти для запіканки:

500 г сиру

100 г сметани або йогурту

3 яйця

75 г манки

125 г цукру

Дрібка ваніліну

Дрібка солі

Крихти печива

Вершкове масло

Інгредієнти для соусу:

500 г полуниці

100 мл води

100 г цукру

20 г крохмалю

Рецепт приготування сирної запіканки з полуницею

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Яєчні білки добре збити з дрібкою солі та ваніліну у пишну піну. За допомогою блендера збити сир, сметану, яєчні жовтки, манну крупу і цукор до однорідної маси. Акуратно вливати збиті білки та постійно перемішати.

Форму для випічки добре змастити маслом і обсипати крихтами печива. Викласти сирну масу. Випікати протягом 1 години у духовці, розігрітій до 160 С. Потім вимкнути і дати запіканці охолонути.

Відокремити 150 г полуниці і збити в однорідне пюре. Змішати пюре з цукром і поставити на вогонь. Крохмаль змішати з холодною водою і додати в пюре, весь час помішуючи. Довести соус до кипіння і проварити протягом декількох хвилин. Викласти на сирну запіканку свіжі ягоди і полити теплим соусом.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: Ivona
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