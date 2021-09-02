Річ у тім, що він сирота, і його ніхто не чекає вдома. Щемливу історію порятунку розповів головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні Сергій Риженко.
Тим часом Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом
Поранення, несумісне з життям
Андрій зі Львівської області. Він вже двічі отримував поранення на фронті, захищаючи Україну. Втім, це не стало йому на заваді: він продовжував службу.
У населеному пункті Гірське Донецької області у нього поцілив снайпер. Як пише лікар, поранення було несумісне із життям.
Кращі нейрохірурги Мечникова провели важку багатогодинну операцію. Куля увійшла в скронево-тім'яну область зліва, діаметрально вийшла з іншого боку черепа,
– поділився Риженко.
На 5 день після операції стан Андрія по трохи стабілізується. "Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують, як рідного сина", – написав лікар.
Постраждалі і загиблі на Донбасі: нещодавнє
- 29 серпня бойовики двічі обстріляли прифронтову Авдіївку. Через ворожі атаки травм зазнали 8 українських захисників.
- Через загострення конфлікту голова Верховної Ради Дмитро Разумков 30 серпня відвідав зону ООС з робочим візитом.
- 30 серпня 2021 року в Запоріжжі попрощалися із загиблим бійцем 74-ї окремого розвідувального батальйону Андрієм Вискребцем.
- 2 вересня окупанти вкотре порушили "режим тиші". Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.
- Тим часом Москва постачає на окуповані території бойову техніку та майно військового призначення.
Повний текст публікації Сергія Риженка
Не треба багато слів, щоб писати правду, поки в серцях надії...
Андрій з Львівської області. Йому 27 років. Захищаючи Україну, отримав поранення, несумісне з життям, в населеному пункті Гірське Донецької області.
Два попередніх поранення не зупинили молодого командира – він залишився на передку.
Йти було нікуди.
29 серпня снайпер потрапив йому в голову.
Відразу з позиції, після надання першої медичної допомоги, організована евакуація в лікарню Мечникова.
Доставлений в украй важкому стані – кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація.
Відразу в операційну.
Кращі нейрохірурги Мечникова провели важку багатогодинну операцію.
Куля увійшла в скронево-тім'яну область зліва, діаметрально вийшла з іншого боку черепа.
На п'ятий день після операції стан потихеньку стабілізується, кома 1.
Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують, як рідного сина.
Попереду довгий шлях лікування, болісних переживань і боротьби за життя молодого героя.
Андрій – сирота. Вдома ніхто не чекає.
А зараз тихо шиплять апарати, заглушаючи крик його душі.
Адже доброта – не слабкість, а в сьогоденні – велика рідкість ...