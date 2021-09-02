Сирота, якого вдома не чекають: лікар розповів про порятунок воїна, в якого поцілив снайпер

На Донбасі снайпер поцілив 27-річного військового зі Львівщини. Він у комі перебуває у реанімації, а медики виходжують його, як рідного сина.

Річ у тім, що він сирота, і його ніхто не чекає вдома. Щемливу історію порятунку розповів головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні Сергій Риженко.

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Поранення, несумісне з життям

Андрій зі Львівської області. Він вже двічі отримував поранення на фронті, захищаючи Україну. Втім, це не стало йому на заваді: він продовжував службу.

У населеному пункті Гірське Донецької області у нього поцілив снайпер. Як пише лікар, поранення було несумісне із життям.

Кращі нейрохірурги Мечникова провели важку багатогодинну операцію. Куля увійшла в скронево-тім'яну область зліва, діаметрально вийшла з іншого боку черепа,

– поділився Риженко.

На 5 день після операції стан Андрія по трохи стабілізується. "Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують, як рідного сина", – написав лікар.

Постраждалі і загиблі на Донбасі: нещодавнє

Повний текст публікації Сергія Риженка

Не треба багато слів, щоб писати правду, поки в серцях надії...

Андрій з Львівської області. Йому 27 років. Захищаючи Україну, отримав поранення, несумісне з життям, в населеному пункті Гірське Донецької області.

Два попередніх поранення не зупинили молодого командира – він залишився на передку.

Йти було нікуди.

29 серпня снайпер потрапив йому в голову.

Відразу з позиції, після надання першої медичної допомоги, організована евакуація в лікарню Мечникова.

Доставлений в украй важкому стані – кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація.

Відразу в операційну.

Кращі нейрохірурги Мечникова провели важку багатогодинну операцію.

Куля увійшла в скронево-тім'яну область зліва, діаметрально вийшла з іншого боку черепа.

На п'ятий день після операції стан потихеньку стабілізується, кома 1.

Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують, як рідного сина.

Попереду довгий шлях лікування, болісних переживань і боротьби за життя молодого героя.

Андрій – сирота. Вдома ніхто не чекає.

А зараз тихо шиплять апарати, заглушаючи крик його душі.

Адже доброта – не слабкість, а в сьогоденні – велика рідкість ...