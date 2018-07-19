Система ProZorro отримала помічника у вигляді штучного інтелекту DOZORRO

У четвер, 19 липня, у Києві Transparency International Україна презентувала нову версію системи громадського контролю держзакупівель DOZORRO. Основним завданням нового штучного інтелекту буде оцінка ризиків кожного тендеру.

Про це повідомляється на сайті Transparency International Ukraine.

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Систему було презентовано в рамках фестивалю громадських активістів "ДОЗОРРО ФЕСТ-2018".

Якщо раніше портал був місцем збору відгуків на підозрілі закупівлі в системі ProZorro, то тепер в його основі буде штучний інтелект, здатний до самостійного навчання. Зокрема, система буде оцінювати кожну закупівлю за сукупністю ризик-факторів і відбирати найсумнівніші,

– йдеться у повідомленні.

Система передаватиме найсумнівніші тендери представникам громадських організацій, що входять до DOZORRO-спільноти і вже більше року займаються моніторингом публічних закупівель. Саме вони робитимуть остаточний висновок щодо наявності порушень.

"Завдяки такій взаємодії людини та машини через 2-3 місячні ітерації система почне прогнозувати набагато точніше. Я впевнений, що вже до кінця цього року точність стане дуже високою", – зауважив технічний координатор порталу Андрій Кучеренко.

Зазначається, що DOZORRO почне роботу на нових засадах вже з 19 липня 2018 року.