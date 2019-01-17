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      Система VAR буде в Україні: у ФФУ зробили важливу заяву

      4 Читать новость на русском
      Система VAR буде в Україні
      Система VAR буде в Україні / twitter.com

      У 2019 році УЄФА вслід за декількома європейськими чемпіонатами вводить систему відеоповторів VAR у Лізі Чемпіонів. Україна старається не відставати у цьому аспекті й також перебуває на фінальній стадії впровадження новітньої технології.

      Система відеоповторів також була випробувана під час Чемпіонату світу 2018 у Росії. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів, коли VAR може з'явитися в Україні.

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      "Ми на фінішній прямій. У нас є кілька технічних питань. Потрібно протестувати обладнання певною кількістю годин. Я думаю, що в найближчому часі ми побачимо цю систему в тестовому режимі. Один з варіантів – це фінал Кубка України", – цитує Павелка сайт каналів "Футбол 1/2".

      "Є вимога від ФІФА, це чітка кількість годин в тестовому режимі. Якщо ми будемо встигати, то хотілося б, щоб фінал Кубка України або Суперкубок був проведений з системою VAR", – додав глава ФФУ.

      Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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