Системні вимоги до гри Battlefield V виявилися фейком
Один із співробітників компанії Electronic Arts спростував дані щодо системних вимог майбутнього бойовика Battlefield V. Він повідомив, що компанія ще не анонсувала інформацію щодо вимог до РС, а дані, які опублікували раніше, виявилися звичайною "заглушкою".
Про це повідомляє VG24/7.
Інформація про необхідні специфікації комп'ютера напевно хвилює гравців не менше, ніж подробиці геймплея та інші факти: яка різниця, чи є в шутері косметика і донат, якщо рідний РС не потягне новинку? Після того як стали відомі необхідні потужності "заліза", деякі інтернет-користувачі спокійно видихнули. Проте відомості, на жаль, виявилися помилковими.
Раніше офіційні джерела опублікували інформацію про системні вимоги Battlefield V – пост, наприклад, можна знайти в співтоваристві гри в соціальній мережі "ВКонтакте". Когось вони могли збентежити: мовляв, а змінилося взагалі щось з часів Battlefield 1, якщо специфікації збігаються?
Розгадка виявилася досить несподіваною: днями співробітник ЕА повідомив, що компанія ще не анонсувала дані про вимоги до РС. Відомості з'явилися на сайті бойовика помилково і були, за фактом, звичайною "заглушкою".
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Достовірну інформацію, ймовірно, повідомлять пізніше. У планах у видавництва, наприклад, прес-конференція EA Play, на якій обіцяють показати Battlefield V у всій красі. Е3 напевно теж принесе геймерам чимало сюрпризів, в тому числі, можливо, і справжні системні вимоги шутера.
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