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      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Систему правосуддя треба будувати на рівних правилах гри, – експертка

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      В країні бракує справедливої системи правосуддя та ефективно працюючих правоохоронних органів. Через це всі європейські механізми, або інструменти і стимули, які діють в Європі, на практиці в нас не завжди можна якісно застосувати.

      Про це в ефірі 24 каналу зазначила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, коментуючи підозру Андрію Садовому.  

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      Перший наголос треба робити на побудові справедливого правосуддя і неефективно працюючих правоохоронних органів, які зможуть гарантувати наявність рівних правил гри і прозорої конкуренції,
      – прокоментувала експертка.

      За словами Анни Дерев'янко, тільки після цього можна нанизувати інші європейські стимули, які є в Європі чи світі. Оскільки в державі є нагальна потреба розвивати той чи інший регіон за допомогою різного інструментарію, який є в світі.

      Що відомо про підозру Садовому

      21 листопада 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозру меру Львова Андрію Садовому. У прокуратурі вважають, що міськрада Львова надто дешево продала землю під парк – за 52 мільйони гривень. Справу порушили ще три роки тому. Тоді ж слідчі проводили обшуки у Львівській міській раді, а самого Садового в липні 2017 року викликали на допит до Києва.

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      Мер Львова зазначає, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. І вже після цього скористалася своїм правом викупити землю. Натомість влада просто блокує будівництво індустріального парку, яке може дати Львову тисячі робочих місць. 

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Новини Львова САП
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