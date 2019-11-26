Систему правосуддя треба будувати на рівних правилах гри, – експертка

В країні бракує справедливої системи правосуддя та ефективно працюючих правоохоронних органів. Через це всі європейські механізми, або інструменти і стимули, які діють в Європі, на практиці в нас не завжди можна якісно застосувати.

Про це в ефірі 24 каналу зазначила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, коментуючи підозру Андрію Садовому.

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Перший наголос треба робити на побудові справедливого правосуддя і неефективно працюючих правоохоронних органів, які зможуть гарантувати наявність рівних правил гри і прозорої конкуренції,

– прокоментувала експертка.

За словами Анни Дерев'янко, тільки після цього можна нанизувати інші європейські стимули, які є в Європі чи світі. Оскільки в державі є нагальна потреба розвивати той чи інший регіон за допомогою різного інструментарію, який є в світі.

Що відомо про підозру Садовому

21 листопада 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозру меру Львова Андрію Садовому. У прокуратурі вважають, що міськрада Львова надто дешево продала землю під парк – за 52 мільйони гривень. Справу порушили ще три роки тому. Тоді ж слідчі проводили обшуки у Львівській міській раді, а самого Садового в липні 2017 року викликали на допит до Києва.

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Мер Львова зазначає, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. І вже після цього скористалася своїм правом викупити землю. Натомість влада просто блокує будівництво індустріального парку, яке може дати Львову тисячі робочих місць.