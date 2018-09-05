Ситник заявив, що його можуть затримати

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не виключає свого затримання у справі про розголошення таємниці слідства, яку проти нього відкрили у листопаді 2017 року.

Про це Ситник розповів журналістам у середу, 5 вересня, повідомляє "Інтерфакс".

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Ситник назвав цю справу "старою" і такою, що "валялася в Генпрокуратурі", однак заявив, що з початком нового політичного сезону за неї знову можуть взятися. Тиск, за словами очільника НАБУ, на нього чинять ще від початку роботи бюро.

Якби були реальні підстави притягнути до відповідальності когось із детективів або керівництво НАБУ, це давно було б зроблено. НАБУ настільки всіх дістало, що їм необхідно зараз щось зробити зі мною особисто, з НАБУ,

– додав Ситник.

Він також не виключив можливості його затримання. "Виключати подальших розслідувань, затримань, арештів мене персонально я не буду, особливо, коли наближатиметься час до виборів", – наголосив Ситник.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила справу проти голови Антикорупційного бюро України Артема Ситника у листопаді 2017 року. Ситника підозрюють у розголошенні даних, що становлять державну таємницю та таємницю слідства.



У вівторок, 4 вересня, стало відомо, що суд надав доступ прокуратурі до інформації з телефону журналістки програми антикорупційних розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької, яка фігурує як свідок у згаданій справі. Через це спалахнув скандал. Пізніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився публічно дати коментар з цього питання.