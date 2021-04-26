Ситуація з COVID-19 на Харківщині стабілізувалась: коли регіон вийде з червоної зони
На Харківщині почала зменшуватись кількість інфікувань коронавірусом і викликів швидкої. Через це в обласній адміністрації заговорили про можливість виходу регіону з червоної зони. Там навіть сказали, коли це може трапитись.
Джерело:Харківська ОДА
Таку заяву зробив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк на брифінгу 26 квітня. Щоправда, чиновник не згадав про рекордну смертність в області.
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Коронавірусна ситуація на Харківщині покращується
За словами Михайла Черняка, ситуація з кількістю нових інфікувань на Харківщині поступово покращується.
Загальна кількість підтверджених випадків зменшується відносно кількості людей, які одужали. Також зменшилась кількість викликів швидкої медичної допомоги саме до людей з підозрою на COVID-19. Зменшилась кількість госпіталізацій з пневмонією,
– розповів заступник очільника ОДА.
Він сказав, що його судження передусім базуються на показниках попередніх днів. А там видно різке покращення ситуації в області.
Коли ж Харківщина вийде з червоної зони
Як повідомляє Суспільне, радник голови Харківської ОДА Олександр Галацан сказав, що в області суттєво знизилась кількість пацієнтів із пневмоніями. На його думку, карантинні обмеження мають позитивний ефект, тому Харківщина може вийти з червоної зони вже цього тижня (26 – 30 квітня). Однак точну дату він поки не назвав.
Щодо великої кількості летальних випадків Галацан зауважив, що у всьому винні особливості COVID-19. Зокрема тривалість госпіталізації, яка триває 3 – 4 тижні. Для прикладу грип триває до 7 днів. Відповідно, зараз госпіталізують людей, які захворіли 2 тижні тому.
До теми Новий рекорд смертності зафіксували на Харківщині: яка ситуація в регіоні
Обмеження в різних зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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