Ситуація з COVID-19 на Харківщині стабілізувалась: коли регіон вийде з червоної зони

На Харківщині почала зменшуватись кількість інфікувань коронавірусом і викликів швидкої. Через це в обласній адміністрації заговорили про можливість виходу регіону з червоної зони. Там навіть сказали, коли це може трапитись.

Таку заяву зробив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк на брифінгу 26 квітня. Щоправда, чиновник не згадав про рекордну смертність в області.

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Коронавірусна ситуація на Харківщині покращується

За словами Михайла Черняка, ситуація з кількістю нових інфікувань на Харківщині поступово покращується.

Загальна кількість підтверджених випадків зменшується відносно кількості людей, які одужали. Також зменшилась кількість викликів швидкої медичної допомоги саме до людей з підозрою на COVID-19. Зменшилась кількість госпіталізацій з пневмонією,

– розповів заступник очільника ОДА.

Він сказав, що його судження передусім базуються на показниках попередніх днів. А там видно різке покращення ситуації в області.

Коли ж Харківщина вийде з червоної зони

Як повідомляє Суспільне, радник голови Харківської ОДА Олександр Галацан сказав, що в області суттєво знизилась кількість пацієнтів із пневмоніями. На його думку, карантинні обмеження мають позитивний ефект, тому Харківщина може вийти з червоної зони вже цього тижня (26 – 30 квітня). Однак точну дату він поки не назвав.

Щодо великої кількості летальних випадків Галацан зауважив, що у всьому винні особливості COVID-19. Зокрема тривалість госпіталізації, яка триває 3 – 4 тижні. Для прикладу грип триває до 7 днів. Відповідно, зараз госпіталізують людей, які захворіли 2 тижні тому.

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Харківщина перебуває в червоній зоні карантину. Крім неї такими є ще 9 регіонів : Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Київська області, а також місто Київ.



Обмеження в різних зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу