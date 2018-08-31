Ситуація на Донбасі: бойовики несподівано зменшили кількість обстрілів

Протягом четверга, 30 серпня, проросійські бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Так, прицільний вогонь вівся з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Там уточнили, що під обстріли потрапили позиції українських військових у районах Кримського, Новотошківського, Луганського, Майорського, Шумів, Пісків, Павлополя, Лебединського та Водяного.

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Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час "шкільного" перемир'я повністю. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню,

– зазначили у прес-центрі ООС.

Втрат серед українських військових немає.

Щодо ситуації на Донбасі 31 серпня, то від початку доби проросійські бойовики 1 раз обстріляли позиції українських військ у районі Гнутового з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед бійців ООС немає.