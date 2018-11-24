Ситуація на Донбасі: бойовики поранили 2 українських бійців, проте самі зазнали втрат

У п’ятницю, 23 листопада, двоє українських військових зазнали поранень внаслідок обстрілів проросійських бойовиків у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Російські окупаційні сили здійснили за добу 11 обстрілів, 2 з яких – із забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, протягом п’ятниці проросійські бойовики обстріляли позиції захисників України у районах Станиці Луганської, Кримського, Золотого, Троїцького, Пісків, Верхньоторецького, Мар'їнки та Березового.

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Зазначимо, що українська розвідка сповістила про ліквідацію 2 двох бойовиків та поранення ще одного.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також з мінометів калібру 82 міліметри та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог обстрілював позиції бійців ООС поблизу хутора Вільний. Опорні пункти українських військ біля Троїцького противник обстрілював із протитанкових керованих ракет та 120-міліметрових мінометів. Також у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД.

Від початку суботи, 24 листопада, проросійські бойовики 1 раз обстріляли зі стрілецької зброї та мінометів калібру 82 міліметри оборонні укріплення українських військових поблизу Кримського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.