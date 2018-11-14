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      Ситуація на Донбасі: бойовики зазнали суттєвих втрат

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      Бойовики зазнали втрат на Донбасі
      Бойовики зазнали втрат на Донбасі / Ілюстративне фото

      Протягом вівторка, 13 листопада, проросійські бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому окупанти двічі гатили з забороненого мінськими угодами озброєння.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

      Зазначмо, що внаслідок бойових дій не постраждав жоден український військовий. Водночас українська розвідка сповістила про ліквідацію 2 проросійських бойовиків та поранення ще 5 окупантів.

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      Під ворожі обстріли потрапили оборонні укріплення сил ООС у районах Кримського, Красногорівки, Чермалика, Павлополя, Водяного та Гнутового.

      Проросійські бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри російські окупаційні сили двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Кримського.

      Найбільшу вогневу активність проросійські бойовики проявили на Приазов'ї. Там вони прицільно стріляли з озброєння БМП-1 по позиціях українських військ поблизу Чермалика. В інших випадках фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів.

      З початку доби середи, 14 листопада, окупанти здійснили 1 обстріл у районі Красногорівки. Втрат серед особового складу ООС немає.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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