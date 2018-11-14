Ситуація на Донбасі: бойовики зазнали суттєвих втрат

Протягом вівторка, 13 листопада, проросійські бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому окупанти двічі гатили з забороненого мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначмо, що внаслідок бойових дій не постраждав жоден український військовий. Водночас українська розвідка сповістила про ліквідацію 2 проросійських бойовиків та поранення ще 5 окупантів.

Читайте також: ЗСУ просунулись вперед під окупованим Донецьком

Під ворожі обстріли потрапили оборонні укріплення сил ООС у районах Кримського, Красногорівки, Чермалика, Павлополя, Водяного та Гнутового.

Проросійські бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри російські окупаційні сили двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Кримського.

Найбільшу вогневу активність проросійські бойовики проявили на Приазов'ї. Там вони прицільно стріляли з озброєння БМП-1 по позиціях українських військ поблизу Чермалика. В інших випадках фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів.

З початку доби середи, 14 листопада, окупанти здійснили 1 обстріл у районі Красногорівки. Втрат серед особового складу ООС немає.