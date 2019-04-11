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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Ситуація на Донбасі: поранень зазнали як українські військові, так і проросійські бойовики

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      Українські військові зазнали поранень на Донбасі, проте обійшлося без втрат
      Українські військові зазнали поранень на Донбасі, проте обійшлося без втрат / Ілюстративне фото (5 канал)

      Двоє українських військових-учасників Операції Об'єднаних сил зазнали поранень внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 10 квітня. Ще 1 боєць був поранений вже 11 квітня, адже окупанти не припиняють своїх обстрілів.

      При цьому українські військові знищили 1 проросійського бойовика та ще 6 поранили, повідомили у штабі ООС.

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      Протягом 10 квітня російські окупаційні сили 9 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому окупанти тричі застосовували заборонену мінськими угодами важку зброю.

      Проросійські бойовики обстрілювали захисників України із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Так, у районі Опитного окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      У районі Пісків бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.

      Біля Павлополя ворог бив з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Поблизу Кам’янки російські окупаційні сили обстрілювали бійців ООС з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів.

      Поблизу Широкиного окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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      У районі Авдіївки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Біля Новозванівки бойовики вели обстріли з мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння бойових машин піхоти.

      Біля Станиці Луганської у межах ділянки розведення ворог бив зі стрілецької зброї.

      З початку доби 11 квітня російські окупаційні сили обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї українських військових у районі Водяного. Під час цього обстрілу і зазнав поранення 1 боєць ООС.

      На обстріл українські військові відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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