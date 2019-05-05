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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      Ситуація на Донбасі: поранений 1 українських боєць, вбиті 2 проросійських бойовиків

      106 Читать новость на русском
      Бойовики на Донбасі вели вогонь із забороненої мінськими угодами зброї
      Бойовики на Донбасі вели вогонь із забороненої мінськими угодами зброї / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики 4 травня 16 разів обстріляли українських військових на Донбасі. Внаслідок цього 1 боєць Операції Об'єднаних сил отримав поранення. Водночас було ліквідовано 2 окупантів та ще 2 – поранено.

      Для обстрілів російські окупаційні сили використати заборонені мінськими угодами 120-ти і 82-міліметрові міномети. Ворог також обстрілював українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі ООС.

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      Де проросійські бойовики вели обстріли?

      Поблизу Авдіївки російські окупаційні сили гатили з 82-міліметрових мінометів;

      Біля Мар’їнки, Новомихайлівки, Кам’янки та Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      Поблизу Чермалика – зі станкових протитанкових гранатометів;

      Поблизу Пісків та Мар’їнки – з підствольних гранатометів;

      Біля Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

      Біля Лебединського і Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      Біля Зайцевого – зі 120-міліметрових мінометів;

      У районі Луганського – з 82-міліметрових мінометів;

      Біля Новоолександрівки – з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів;

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      Поблизу Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Від початку 5 травня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      Біля Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      Біля Новоолександрівки – з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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