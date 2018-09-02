Ситуація на фронті: багато поранених українських військових
П'ятеро українських військових зазнали поранень внаслідок обстрілів бойовиків із гранатометів.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
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Внаслідок обстрілів зі станкових автоматичних гранатометів, на жаль, п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення,
– йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, вогнем у відповідь двох бойовиків було знищено та ще чотирьох поранено.
Загалом протягом доби, від 7 до 18 години, бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалося. Вогонь відкривали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів Кам’янка та Південне.
"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", – зазначили в прес-центрі.