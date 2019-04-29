Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі

Сіроокий і невисокий Іван – один із оборонців Верхньоторецького Донецької рбласті.

"Ситуація напружена. Буває, і вдень стріляють, вночі частіше. Ніби зараз спокійно", – говорить боєць.

Але ситуація будь-якої миті може змінитися. Тиша на фронті дуже оманлива і дуже насторожує.

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Обстрілюють зі стрілецької зброї, міномети бувають. Стрілецька: автомати і великокаліберні кулемети, – розповідає Іван.

Квітень, коли поля вкриваються травою, а бруньки на деревах вибухають листям, – початок гарячої пори на фронті. У "зеленці" – на армійському сленгу так називаються чагарники і лісосмуги – легко сховатися. Для диверсантів – ідеальні умови.

По "зеленці" ходитимуть. Будемо зустрічати, чекати на гостей. Пироги вже готові, – Іван з усмішкою показує на ріжок автомата.

Чоловік уже був у війську – під час п'ятої хвилі мобілізації боронив Україну у складі 92-ї бригади. Торік улітку підписав контракт із 93-ю. Пішов сюди за друзями.

Та і, мабуть, звик до армії, – усміхається.

Токар-фрезирувальник у мирному житті, тут він стрілець. Каже, зі зброєю неважко навчитися працювати.

Треба стежити за зброєю, постійно чистити, тримати у робочому стані. Варто доглядати за зброєю так само, як за автомобілем чи зовнішнім виглядом, – говорить чоловік.

Підрозділ, де служить Іван, потребує квадрокоптера. Разом зі змінною батареєю коптер DJI Phantom 4Pro коштує майже 53 000 грн. Допомогти придбати його можна тут.

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