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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      Ситуація схожа на часи Великої депресії, – експерт про пандемію коронавірусу у світі

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      Ерік Найман / "Ехо Києва"

      Усе, що зараз відбувається у світі, найбільше схоже на часи Великої депресії. Масштаби того, що відбувається, є дуже великими: у США, приміром, лише за день без роботи залишились 3 мільйони людей.

      Кризу невдовзі відчують й українці: орієнтовно 20 – 25, а то й 50% працівників зі сфери обслуговування у державі можуть втратити роботу. Про це розповів фінансовий аналітик, керуючий партнер Capital Times Ерік Найман в ефірі ток-шоу "Право на владу".

      Тим часом В НБУ не бачать причин для дефолту

      Таких руйнівних масштабів не було видно, щонайменше, останніх років 100. Це й потребує екстраординарних рішень. В Україні поки на це не надто зважають, думають, – само мине,
      – зауважив експерт.

      За словами Наймана, у кращому випадку карантин завершиться у травні. Він каже: до літа ситуація точно триватиме. А до цього часу може з’явитися і товарний дефіцит.

      "Вже постраждали всі працівники, які працюють у сфері обслуговування. Вони – перша хвиля. 25 – 50% таких працівників можуть звільнити. На мою думку, карантин наносить більшу шкоду, аніж коронавірус. Це зараз вбиває і економіку, і бюджет, і ту ж таки медицину", – додав Найман.

      За словами Наймана, у США зараз дають 1000 доларів кожному, хто не працює в умовах теперішньої ситуації, і ще 500 доларів на дитину. Це досить серйозна підтримка, на яку можна прожити місяць. В Україні таких виплат немає, тому люди за місяць фактично залишаться без грошей, вважає експерт.

      банки нбу коронавірус
      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Падіння ринку нерухомості: чого чекати в умовах фінансової кризи
      26 березня
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Світова криза 2020 Гроші Коронавірус в Україні
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