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      Ситуація складна, – Зеленський підтримує заборону продажу землі іноземцям

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      Зеленський виступає за тимчасову заборону продажу сільськогосподарської землі іноземцям
      Зеленський виступає за тимчасову заборону продажу сільськогосподарської землі іноземцям / Getty Images

      Володимир Зеленський пропонує тимчасово заборонити продавати сільськогосподарську землю іноземцям після скасування мораторію на продаж землі.

      Необхідно розробити новий закон про ринок сільгоспземель, про це глава держави повідомив під час пресмарафону 10 жовтня.

      Знайте більше: Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження

      Натомість цей закон, за словами президента, "в жодному разі не можна нести до Верховної Ради".

      Ситуація із земельним законом складна. Я знайшов час і зустрівся з багатьма фермерами, я їх почув, "червоні лінії" побачили,
      – повідомив Зеленський.

      Натомість новий закон має давати українцям зможу вільно розпоряджатися своєю землею.

      "Українець, громадянин України – він має бути власником. Він повинен мати пільги, якщо він працюватиме на цій землі", — додав глава держави.

      Зеленський наголосив, що протягом певного часу сільськогосподарську землю в Україні потрібно продавати виключно українцям.

      Потім вже можна відкрити ринок землі іншим іноземним компаніям, які будуть працювати на цій землі,
      – пояснив він.

      При цьому президент додав, що існує проблема з тими іноземними компаніями, які вже зараз орендують українську землю. Зеленський наголосив, що це питання потрібно вирішити та врегулювати у новому законі про ринок землі.

      Продаж землі
      Що думають українці про продаж землі/ Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:

      • В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.
      • В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.
      • Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.
      • Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.

      Читайте також: Законопроєкт про продаж землі: що Раді запропонував уряд

      ринок землі
      Ціни на землю під мораторієм/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики Ринок землі
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