Ситуація у зоні АТО: бойовики гатять з забороненої зброї, є поранені

За минулу добу, 3 лютого, у зоні АТО зафіксували 5 обстрілів оборонних укріплень української армії, двоє захисників зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог після обіду активізувався у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети, озброєння БМП, зенітну установку і великокаліберні кулемети та близько години обстрілював наші опорні пункти довкола Луганського.

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З гранатометів різних видів і кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лозового, а зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів порушували перемир’я неподалік Зайцевого

На донецькому напрямку російсько-окупаційні підрозділи застосували 82-мм міномети у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.