08:13
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Ситуація в Європі та США більш на нашу користь, ніж ми навіть очікували, – Зеркаль

07:41, сьогодні 264 Читать новость на русском
Олена Зеркаль
Олена Зеркаль

Попри те, що у багатьох західних країнах лунають заклики відмінити санкції проти Росії, які наклали за анексію Криму та розв’язання бойових дій на Донбасі, розуміння небезпеки російської агресії превалює над економічними інтересами західних партнерів України.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у ефірі "5 каналу".

"Чекати рік, два, три – доволі важко, коли ти в ситуації кризи перебуваєш. Але, зважаючи на фактори, які впливають на загальну політику, то та картина, яка зараз є і в Європі, і в Америці, вона більш на нашу користь, ніж ми навіть очікували", – розповіла Олена Зеркаль.

Читайте також: ПАРЄ схвалила важливу резолюцію щодо підтримки Росією бойовиків "ЛДНР"

За її словами, причина в тому, що небезпека від Російської Федерації є значно більшою, аніж економічні вигоди співпраці з нею.

"Загальна ситуація, загальне сприйняття України, загальне сприйняття кризи, породжене Російською Федерацією, воно показує, що попри всі економічно привабливі компоненти, все одно розуміння агресії і розуміння багатовекторності цієї агресії превалює над економічними інтересами, навіть у Раді Європи, незважаючи на всі вади цієї організації", – зазначила Олена Зеркаль.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Українські компанії потрапили у міжнародний санкційний список
 25 жовтня 2017 , 15:55
Біатлон: Віта Семеренко виборола бронзу у спринті
 14 грудня 2017 , 16:43
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук