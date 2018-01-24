Ситуація в Європі та США більш на нашу користь, ніж ми навіть очікували, – Зеркаль

Попри те, що у багатьох західних країнах лунають заклики відмінити санкції проти Росії, які наклали за анексію Криму та розв’язання бойових дій на Донбасі, розуміння небезпеки російської агресії превалює над економічними інтересами західних партнерів України.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у ефірі "5 каналу".

"Чекати рік, два, три – доволі важко, коли ти в ситуації кризи перебуваєш. Але, зважаючи на фактори, які впливають на загальну політику, то та картина, яка зараз є і в Європі, і в Америці, вона більш на нашу користь, ніж ми навіть очікували", – розповіла Олена Зеркаль.

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За її словами, причина в тому, що небезпека від Російської Федерації є значно більшою, аніж економічні вигоди співпраці з нею.

"Загальна ситуація, загальне сприйняття України, загальне сприйняття кризи, породжене Російською Федерацією, воно показує, що попри всі економічно привабливі компоненти, все одно розуміння агресії і розуміння багатовекторності цієї агресії превалює над економічними інтересами, навіть у Раді Європи, незважаючи на всі вади цієї організації", – зазначила Олена Зеркаль.