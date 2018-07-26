Ситуація з договірними матчами в Україні: готуються нові викриття

Невдовзі справа про договірні матчі в футболі в Україні може отримати новий виток – готуються викриття та будуть перші результати.

Нагадаємо, що 22 травня поліція опублікувала список клубів, які підозрюються у організації договірних матчів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35-ть. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що в справі про футбольну корупцію вже є 11-ть підозрюваних. Він розповів, що 5-ть з 11-ти підозр висунуті професійним футболістам.

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За даними журналіста Костянтина Андріюка, зараз і далі триває розслідування справи. І вже невдовзі може бути висунуто нові підозри та довічне відсторонення деяких футбольних функціонерів. Андріюк заявив, що відсторонених осіб буде десятки.