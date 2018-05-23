Ситуація з договірними матчами в України: кількість підозрюваних може зрости

Очільник комітету по етиці та чесній грі Федерації футболу України Франческо Баранка заявив, що в них теж є список підозрілих матчів, які можуть носити статус договірних. І список клубів, причетних до цього, більший, аніж опублікували правоохоронці.

Нагадаємо, у вівторок, 22 травня, поліція опублікувала список клубів, які підозрюються у організації договірних матчів. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35, однак на опублікованому відео було названо тільки 33 команди.

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Варто зазначити, що у переліку клубів був відсутній "Маріуполь". При тому, що матч команди проти "Гірник-Спорт", коли вони зустрічалися у Першій лізі, сам Франческо Баранка назвав договірним.

Однак як згодом пояснив Баранка, оприлюднене відео – це справи, які розслідують правоохоронці, у той час як у його комітету є й інші матчі, які не були озвучені.

"Наші матеріали та інформація можуть збігатися з матеріалами та інформацією поліції. Але також можуть існувати моменти, які ми не помітили, як і поліція могла щось упустити. Наш список підозрілих матчів ширший, ніж у поліції", – заявив Баранка.

Загалом, за його словами, в рік в Україні відбувалися до 100 договірних матчів. Більшість з них – у нижчих лігах.