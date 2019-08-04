Ситуація з мінами в Україні гірша, ніж у Сирії: ДСНС отримала новітню техніку для розмінування

Представники Данської Групи з розмінування 2 серпня передали ДСНС обладнання для розмінування на Донбасі. А закупили це обладнання завдяки підтримці уряду США

Іноземні партнери передали Україні оперативно-піротехнічні автомобілі, захисне спорядження, металодетектори, інструменти для ручного розмінування та нетехнічного обстеження. Вартість техніки – понад 5 мільйонів гривень, пише прес-служба ДСНС.

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До слова, з липня 2014 року піротехніки ДСНС розмінували понад 28 тисяч 300 гектарів землі та 93 гектари водних об'єктів. А знешкодили – понад 173 тисячі вибухонебезпечних предметів.



Спорядження для розмінування Україна отримала за підтримки уряду США

Цю надзвичайно важливу роботу тривалий час здійснює не тільки ДСНС та ЗСУ, але й неурядові міжнародні організації. Зокрема й Данська група з розмінування. Впевнений, тільки загальними зусиллями ми зможемо подолати наслідки забруднення територій мінами та іншими боєприпасами,

– сказав заступник голови ДСНС Руслан Білошицький.



Вручення техніки для розмінування українській ДСНС

Голова представництва Данської групи з розмінування Кріста Зонголовіч зазначила, що Україна посідає перше місце в антирейтингу кількості жертв від протитранспортних мін. Вона навіть "вище" за Сирію. Тож очищення Донбасу від мін – одне першочергових завдань.

Що відомо про співпрацю ДСНС із Данською групою з розмінування?Мовиться про спільний проект "Підготовка та залучення до виконання робіт із гуманітарного розмінування піротехнічних підрозділів ДСНС України". Основні заходи у рамках проекту:



– Спільне виконання завдань з розмінування понад 146 гектарів території Луганської області.

– Проведення тренінгів за міжнародними методиками для близько 130 фахівців ДСНС.

– Матеріально-технічне оснащення шести піротехнічних розрахунків Служби.



Сучасна техніка та обладнання для розмінування, які отримала ДСНС в рамках проекту, дозволять працювати на рівні найвищих світових стандартів та суттєво підвищать рівень безпеки піротехніків під час виконання завдань.