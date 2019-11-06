Ситуація з польськими дозволами для перевізників: Криклій розповів про маленьку перемогу
Україна та Польща домовилися про видачу українським перевізникам додаткових дозволів. Таким чином, черги на кордонах, що виникали здебільшого через ці дозволи, суттєво можуть зменшитися.
Як написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму фейсбуці, таке стало можливим після його зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком, що відбулася 24 жовтня.
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"Мали складну розмову, далі робота продовжилась у рамках українсько-польської змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень, де вже відстоювала інтереси перевізників заступниця міністра інфраструктури Наталя Форсюк", – повідомив міністр.
Як підсумок усіх цих перемовин у листопаді для стабілізації ситуації українські перевізники додатково отримають 5 тисяч польських дозволів та 10 тисяч дозволів з попереднього обміну на 2020 рік, але ними вже можна буде користуватися у 2019 році. Обмін дозволами будуть проводити виключно на дзеркальних умовах.
Крім того, 7 листопада мають визначити процедуру оформлення цих додаткових польських дозволів. А наприкінці місяця має пройти ще одна зустріч Криклія з Адамчиком.
Попередній обмін дозволів на 2020 рік поки погоджено на рівні 2019 року – 160 тисяч. Я наполягав і наполягатиму над встановленням квоти на рівні 200 тисяч. Будемо тиснути далі,
– додав міністр інфраструктури України.
Зауважимо, що черги на українсько-польському кордоні – не рідкість і відбуваються постійно. Проте нещодавно через відсутність дозволів на перетин польського кордону утворилися величезні черги на кордоні зі Словаччиною. Річ у тім, що на польському кордоні закінчилися дозволи на в'їзд вантажівок на територію цієї країни. Тому вантажоперевізники кинулися на словацький кордон, де ці дозволи є.