11:37
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Ситуація з польськими дозволами для перевізників: Криклій розповів про маленьку перемогу

      91 Читать новость на русском
      Українські перевізники додатково отримають щонайменше 15 тисяч польських дозволів, – Криклій
      Українські перевізники додатково отримають щонайменше 15 тисяч польських дозволів, – Криклій / Соцмережі

      Україна та Польща домовилися про видачу українським перевізникам додаткових дозволів. Таким чином, черги на кордонах, що виникали здебільшого через ці дозволи, суттєво можуть зменшитися.

      Як написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму фейсбуці, таке стало можливим після його зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком, що відбулася 24 жовтня.

      Цікаво! Дуда: У Польщі вже понад 1 000 000 українців і ми не закриваємо перед ними кордони

      "Мали складну розмову, далі робота продовжилась у рамках українсько-польської змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень, де вже відстоювала інтереси перевізників заступниця міністра інфраструктури Наталя Форсюк", – повідомив міністр.

      Як підсумок усіх цих перемовин у листопаді для стабілізації ситуації українські перевізники додатково отримають 5 тисяч польських дозволів та 10 тисяч дозволів з попереднього обміну на 2020 рік, але ними вже можна буде користуватися у 2019 році. Обмін дозволами будуть проводити виключно на дзеркальних умовах.

      Крім того, 7 листопада мають визначити процедуру оформлення цих додаткових польських дозволів. А наприкінці місяця має пройти ще одна зустріч Криклія з Адамчиком.

      Попередній обмін дозволів на 2020 рік поки погоджено на рівні 2019 року – 160 тисяч. Я наполягав і наполягатиму над встановленням квоти на рівні 200 тисяч. Будемо тиснути далі,
      – додав міністр інфраструктури України.

      Зауважимо, що черги на українсько-польському кордоні – не рідкість і відбуваються постійно. Проте нещодавно через відсутність дозволів на перетин польського кордону утворилися величезні черги на кордоні зі Словаччиною. Річ у тім, що на польському кордоні закінчилися дозволи на в'їзд вантажівок на територію цієї країни. Тому вантажоперевізники кинулися на словацький кордон, де ці дозволи є.

      blog_ava
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      сьогодні
      5556
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство інфраструктури Новини Польщі Владислав Криклій
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      сьогодні , 09:55 Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю із Супрун
      Юрій Гаврищак 2169
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур 2
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      771
      В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      сьогодні , 08:40 В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      Злой Одессит 1245
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      сьогодні , 06:40 Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 5554
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук