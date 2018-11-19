Ситуація з протестами у Франції загострюється: уряд відмовляється йти на поступки

У масштабних акціях протесту у Франції проти підвищення цін на паливо на вихідних взяли участь майже 300 тисяч осіб, які паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Кількість постраждалих значно зросла, а уряд досі не йде на поступки.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що під час протестів у сутичках з поліцією постраждали щонайменше 409 людей, 14 із них отримали серйозні травми. Загалом 157 людей були затримані під час сутичок – значно більше, ніж повідомлялося в суботу ввечері.



Кількість постраждалих на протестах у Франції на вихідних збільшилася/ Джерело: Yahoo News

Варто додати, що основні протести відбувалися у суботу. Все ж в неділю нараховувалося близько 150 об’єктів, які все ще були заблоковані.



Основна частина мітингів відбулася у суботу/ Джерело: Yahoo News

Прем’єр-міністр Едуард Філіп заявив, що хоче "зберегти курс", та не скасовуватиме підвищення акцизів на паливо, повідомляє Le Figaro.

Франція – це свобода вираження поглядів, але це не анархія. Вчора та сьогодні я бачив сценарії анархії, тиску та насильства,

– додав він.

Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів. Уряд планує їх ще збільшити в найближчі роки. Податок на бензин збільшили на 4 євроценти.

Нагадаємо, що по всій Франції протестують водії проти зростання цін на пальне. Під час акцій постраждало понад 400 осіб, одна людина загинула.

Чому протестують "жовті жилети"?Водії протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.