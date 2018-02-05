Ситуація з угорцями на Закарпатті зацікавила комісара ОБСЄ
6-7 лютого Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин Ламберто Заньєр здійснить робочий візит до Ужгорода на Закарпатті.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Twitter.
Читайте також: У Кабміні відреагували на напад на Угорське культурне товариство в Ужгороді
Зокрема, дипломат підкреслив, що на виконання доручень очільника українського МЗС Павла Клімкіна перебуватиме з робочою поїздкою в Ужгороді.
"Плануються зустрічі з керівництвом області та місцевою угорською громадою, переговори з Верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєром, а також українсько-угорські консультації", – додав Боднар.
Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що уранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство. До слова, очільник МЗС Павло Клімкін такі провокативні дії "ганебним шляхом".