Ситуація з угорцями на Закарпатті зацікавила комісара ОБСЄ

6-7 лютого Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин Ламберто Заньєр здійснить робочий візит до Ужгорода на Закарпатті.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Twitter.

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Зокрема, дипломат підкреслив, що на виконання доручень очільника українського МЗС Павла Клімкіна перебуватиме з робочою поїздкою в Ужгороді.

"Плануються зустрічі з керівництвом області та місцевою угорською громадою, переговори з Верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєром, а також українсько-угорські консультації", – додав Боднар.

На виконання доручень Міністра @PavloKlimkin 6-7 лютого перебуватиму з робочою поїздкою в Ужгороді. Плануються зустрічі з керівництвом області та місцевою угорською громадою, переговори з Верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин Л.Заньєром та українсько-угорські консультації — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 5 лютого 2018 р.