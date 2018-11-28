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      Сивина у чоловіків може бути симптомом важкої хвороби

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      Сивина може свідчити про небезпечні хвороби
      Сивина може свідчити про небезпечні хвороби / interfax.by

      Медики з'ясували, що чоловіки з сивим волоссям частіше стикалися з важкими хворобами серця і судин.

      Про це йдеться результатах дослідження Каїрського університету, повідомляє zeenews.

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      В дослідженнях науковців взяли участь 545 дорослих чоловіків. Результати не залежали від віку добровольців.

      Вчені оцінювали поширеність і ступінь сивини серед учасників з ішемічною хворобою серця, як правило, пов'язаної з атеросклерозом. Дослідники врахували вік і основні чинники ризику серцево-судинних захворювань, такі як гіпертонія, діабет і куріння.

      Сивина хвороби
      Сиве волосся у чоловіків може свідчити про хвороби серця

      Дослідження показало, що в учасників з ішемічною хворобою серця волосся було сивішим. Крім того, рівень кальцифікації коронарних артерій у них виявився вищим, ніж у добровольців без ішемічної хвороби серця. За словами вчених, у атеросклерозу і появи сивини спільні причини – порушення процесу репарації ДНК, окислювальний стрес, запалення, гормональні зміни і старіння клітин.

       
      Атеросклероз - що це?  
      хронічне захворювання артерій, що супроводжується нашаруванням жироподібної речовини – холестерину на внутрішній стінці артерій.

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      Теги: Медицина Здоров'я Серцево-судинні захворювання дослідження
      Джерело: 24 Канал
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