Сивина у чоловіків може бути симптомом важкої хвороби

Медики з'ясували, що чоловіки з сивим волоссям частіше стикалися з важкими хворобами серця і судин.

Про це йдеться результатах дослідження Каїрського університету, повідомляє zeenews.

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В дослідженнях науковців взяли участь 545 дорослих чоловіків. Результати не залежали від віку добровольців.

Вчені оцінювали поширеність і ступінь сивини серед учасників з ішемічною хворобою серця, як правило, пов'язаної з атеросклерозом. Дослідники врахували вік і основні чинники ризику серцево-судинних захворювань, такі як гіпертонія, діабет і куріння.



Сиве волосся у чоловіків може свідчити про хвороби серця

Дослідження показало, що в учасників з ішемічною хворобою серця волосся було сивішим. Крім того, рівень кальцифікації коронарних артерій у них виявився вищим, ніж у добровольців без ішемічної хвороби серця. За словами вчених, у атеросклерозу і появи сивини спільні причини – порушення процесу репарації ДНК, окислювальний стрес, запалення, гормональні зміни і старіння клітин.

Атеросклероз - що це? хронічне захворювання артерій, що супроводжується нашаруванням жироподібної речовини – холестерину на внутрішній стінці артерій.

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