Сіють паніку: що й для чого говорять російські ЗМІ про Порошенка та Зеленського

Останнім часом у російських ЗМІ почали активно протиставляти чинного українського президента Петра Порошенка іншому кандидату на пост глави держави Володимиру Зеленському. Журналісти 24 каналу поспілкувалися з російськими опозиціонерами та дізналися, що означають такі настрої у Кремлі.

Російські ЗМІ про Зеленського

Пропагандист Дмитро Кисельов у своїх програмах порівняв Зеленського з 40 американським президентом Рональдом Рейганом.

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А ще наголосив, що Володимир – гарний сім'янин з інтелігентної родини. Так, саме той Кисельов, який створював міфи про хунту, бандерівців та переворот в Україні.



Російські ЗМІ активно обговорюють майбутні вибори в Україні

Ще одна журналістка-прогандистка Ольга Скабеєва також лояльна до Зеленського.

А в програмі "Прівєт, Андрєй" з Андрієм Малаховим знайомі українського шоумена розповідали про його творчий шлях на політичний олімп. На жаль, саме цей випуск Youtube заблокував.



"Іронія української долі" – так назвали один з випусків російського ток-шоу

Чому в Москві лояльні до Зеленського

Російські опозиціонери розповіли, що це – не симпатія, а бажання розхитати ситуацію в Україні. Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов, пояснив, що у Кремлі просто відібрали тих, кого в Україні найбільше не люблять – для того, щоб вони висловлювали підтримку Зеленському.

Адже ставка Москви дуже проста: це хаос. Їм треба вирівняти шанси кандидатів на виборах, щоб результат був 50 на 50. Й тоді можна буде говорити про те, що вибори нелегітимні,

– додав він.

Російська опозиціонерка в еміграції Ольга Курносова наголосила, що у Москві чудово розуміють: якщо на російському телебаченні про когось з кандидатів говорять добре, це зменшує його підтримку серед українців, а якщо погано – то навпаки.

Тож така пропаганда з боку Кремля грає на руку Петру Порошенку. Адже російські ЗМІ залякують частину українців й підіграють риториці чинного президента – "або я, або Путін".



Такі білборди з'явилися в Україні напередодні виборів

"З політтехнологічної точки зору я вважаю білборди з Путіним грубою помилкою. Це підвищує градус конфронтації в суспільстві", – зазначив Пономарьов.

Сіяти паніку поміж українцями та паралізувати нову українську владу – таке завдання, на думку експерта з міжнародних питань Ігора Тишкевича, ставлять у Кремлі.

Мої друзі – військові моряки, які вийшли з Криму й не зрадили Україні, надіслали мені примірник газети Чорноморського флоту РФ. У ньому, зокрема, так обережно схвально йдеться про Зеленського,

– розповів він.

Й пояснив, що у Кремлі розраховують на те, що люди, які зрадили Україну, передадуть декілька примірників на українську територію й українські офіцери обуряться.

Який президент України вигідний для РФ

Пономарьов наголосив, що в Кремлі був розкол щодо того, який президент України вигідніший саме для Москви. За його словами, команда Суркова вважала, що для Росії вигідно, щоб залишався чинний президент. Силовики ж висловили іншу думку – хто завгодно, але тільки не Петро Олексійович.

Зручніше, щоб президентом залишався Порошенко. Не тому, що він людина Кремля, а тому, що зрозуміло, як він себе поводить й чого від нього очікувати,

– прокоментувала Курносова.

У самому Кремлі вже не раз говорили про те, що домовлятимуться аби з ким, лиш би не з Порошенком. А пропагандистські ЗМІ його й взагалі демонізують.

Тож, за словами експертів, обираючи президента, українцям не варто надто зважати на те, що про наших кандидатів говорять у РФ. Адже у Кремлі – своя шахівниця.