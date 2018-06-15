Скалки у головному мозку: нова інформація про стан дітей, постраждалих від вибуху авто у Києві

Наразі стан трьох з чотирьох дітей, що постраждали внаслідок вибуху авто у Києві є стабільним, натомість у 5-річного Павла – украй тяжка черепно-мозкова травма,оскільки йому в очі потрапили скалки. До лікування дітей навіть залучили військового хірурга.

Внаслідок вибуху у старій "Волзі", який напередодні трапився у Києві, постраждали чотири дитини, три дівчинки та один хлопчик віком від п'яти до 11 років, передає ТСН.

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Наразі усі діти перебувають у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ" у Києві. Також до лікування дітей залучили і військового хірурга.

За словами медиків, стан трьох дівчат – стабільний, натомість у 5-річного Павла – украй тяжка черепно-мозкова травма,оскільки йому в очі потрапили скалки.

Лікарі поки не будуть намагатися дістати дрібні скалки з головного мозку, оскільки це занадто небезпечно, щоправда кілька видимих осколків – бляшані пластинки по 3-5 міліметрів – вже передали поліції. За їхніми словами, вони є схожими на друзки коробки з-під чаю, однак поліція має дещо іншу версію.

"Попередньо з місця пригоди вилучено декілька фрагментів із гранати РГД-5, але це остаточно скаже вибухо-технічна експертиза, яку призначено. Але попередньо є такий факт", – зауважила правоохоронці.

Мама восьмирічної Влади та водночас сестра Павла своєю чергою зазначила, що її донька поки є слабкою.

"Залишилося три осколки в динаміку, поки чіпати їх не будуть", – каже жінка.

Також вона з посиланням на доньку розповіла, що за день до вибуху 12-річний хлопчик попередив своїх менших сусідок про небезпеку.

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"Чи то з мопеду, чи то з велосипеда ключем він відкрив машину. І дівчинці Насті цей хлопчик сказав: "Не лізь, там бомба". Жарт, не жарт – невідомо", – додала пані Олександра.

Нагадаємо, увечері 14 червня у Святошинському районі Києва стався вибух у старій "Волзі", внаслідок чого поранення дістали чотири дитини та їх було госпіталізовано.



За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, власник машини міг її замінувати після попереднього незаконного проникнення в авто з боку невідомих, натомість очільник поліції Києва Андрій Крищенко припустив, що вибуховий пристрій могла закласти зовсім інша особа. Водночас він підкреслив, що однією із версій інциденту є теракт.