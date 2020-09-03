Скандал з Днем міста Одеси: журналістка назвала суму, яку витратили на свято
2 вересня одесити святкували День міста. Попри епідемію коронавірусу, з нагоди свята відбувся масштабний концерт зі всіма порушеннями карантину. Максим Степанов покладає відповідальність на міську владу і зауважує, що ігнорування протиепідемічних заходів призведе до нового сплеску захворюваності на COVID-19.
В ефірі 24 каналу журналістка Ольга Баклаженко повідомляє: "Про це не кажуть, тому що, крім того, що у нас було таке активне свято, ніхто не слідкував за дистанцією, ще й роздавали брендовані маски партії мера "Довіряй ділам". За межами можливого взагалі зрозуміти, що партія мера скористалася Днем міста, на яке виділили 4 мільйони гривень для свого піару".
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За словами журналістки, поки реакції від влади міста немає. Попри це, День Одеси широко обговорюють у соціальних мережах, де користувачі показують свою громадську позицію.
Коротко про COVID-19 в Одесі
- Одеська область – лідер за рівнем захворюваності на COVID-19.
- Станом на 3 вересня 2020 року в Одеській області зареєстровано 7814 випадків COVID-19. З них 3288 осіб – жителі Одеси.
- Заповненість ліжок, відведених для лікування хворих, складає 66%.
- На ранок 3 вересня на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 248 пацієнтів з COVID-19.