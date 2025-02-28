Журналістка Катерина Родак розповіла 24 Каналу, що зібрати історії постраждалих було непростим завданням. Але студентки і випускниці проявили сміливість й погодились говорити про пережите.

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З чого все почалося

Першими про домагання заявили випускниці Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Вони стосувалися викладача Андрія Білоуса, але ситуація набирала обертів, з'являлися нові свідчення, а проблема виявилася дуже масштабною.

Я побачила, що це не один університет. Мовиться про різних людей, які використовують свій статус, регалії, звання, авторитет і залежність молодих студентів,

– зауважила Катерина Родак.

Насправді свідчень є більше, але не всі вдалося опублікувати. Тим, хто погодився на публікацію, довелося подолати свої психологічні та емоційні бар'єри.

Який результат від резонансу

Всі фігуранти матеріалу відсторонені, проводяться службові розслідування, це типова реакція на такі гучні справи. Але складніше зі звільненнями, тому що це потребує певних процедур.

Наприклад, я публікувала про одного з викладачів Львівського університету Йосипа Лося. Там дуже складно зі звільненням, тому що комісія, яка ухвалює рішення, хоче письмових заяв, завіреності в канцелярії, бюрократичних процедур,

– додала Катерина Родак.

Щодо викладача університету Карпенка-Карого Андрія Білоуса, то проти нього є 3 заяви в поліцію. Тобто вже є підстави для звільнення, відсторонення від комунікації з студентками.

Коли я писала свій допис, публікувала матеріал, я розуміла, що це не тільки театральне середовище, а поширене явище. Воно триває вже досить довго і замовчується. Навіть я була шокована, хоча була в цій темі,

– наголосила журналістка.

Вона додала, що, наприклад, студентки факультету журналістики ЛНУ зверталися до батьків, на кафедру до інших викладачів, писали заяву на ім'я ректора. Але всі ці спроби подавлялися авторитетом професора.

"Аналізуючи ситуацію, я зрозумію, що проблеми не тільки в психологічному стані студентів, але й в тому, що на рівні університету не створено безпечного середовища, місця, де студент знає, що його захистять в такій ситуації", – підкреслила Катерина Родак.

Чи матиме історія продовження

Катерина Родак переконує, що мовиться не про одного чи двох викладачів, тому справу обов'язково треба продовжувати. Також студенти згадували про одного з проректорів, який балотується на посаду ректора, – Володимира Качмара. Проти нього також є свідчення.

Насправді ця людина була звинувачена наразі лише в соцмережах, але я дуже хочу наголосити, що знаю особисто людей, які писали свідчення. Вони не боти, це не замовна кампанія перед виборами ректора. Ці випадки справді були,

– підсумувала Катерина Родак.

Також важливо, що видання ZAXID.NET створило гугл-форму, де збирають подібні історії. Усім потрібно тримати руку на пульсі, щоб коли медійний шум спаде, про ці історії не забули.