Про це 24 Каналу стало відомо з власних джерел.

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Йосипа Лося відсторонили від викладання

У середу, 26 лютого, в ЛНУ імені Івана Франка відбулася нарада керівництва університету. На ній вирішили відсторонити професора факультету журналістики Йосипа Лося від викладацької діяльності.

Джерела повідомили, що вже є офіційний документ про відсторонення професора на час, поки триватиме внутрішнє розслідування. Водночас університет розглядає питання остаточного звільнення викладача. Йосип Лось на нараді присутнім не був.

Нагадаємо, журналістка NGL.media Катерина Родак опублікувала допис, у якому розповіла як професор Лось запрошував студенток на приватні розмови. Під час однієї з таких розмов викладача сказав дівчині, що їй треба "особливий чоловік, арієць" і що вона має вагітніти. У якийсь момент Лось просто взяв дівчину за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра.

Сам 87-річний Йосип Лось у відповідь назвав це "провокацією". А на аргумент про те, що ці жінки тепер є відомими журналістками та працюють в медіа сказав, що "може й видання хороші, але як люди це свині".