Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Етична комісія проголосувала за звільнення Йосипа Лося

У понеділок, 3 березня, комісія з питань етики та професійної діяльності ЛНУ провела засідання. На ньому виступила зокрема журналістка NGL.media Катерина Родак, яка першою публічно звинуватила Йосипа Лося в домаганнях та опублікувала резонансний допис.

На засіданні під час таємного голосування комісія проголосувала за звільнення 87-річного професора. Зазначається, що члени комісії назвали поведінку Йосипа Лося аморальною і рекомендували керівництву університету звільнити викладача.

Водночас сам Йосип Лось на засідання комісії не прийшов. Натомість професор передав договір, який уклав з адвокатами, і повідомив, що планує судитися з журналісткою Катериною Родак.

Важливо! Видання ZAXID.NET запустило гугл-форму, де кожен та кожна може розповісти про пережитий досвід домагань у навчальних закладах. Це можна зробити анонімно.

Нагадаємо, 25 лютого Катерина Родак опублікувала пост, у якому звинуватила Йосипа Лося в домаганнях. За словами журналістки, у 19-річному віці, коли вона мала скласти залік, викладач закрився з нею у своєму кабінеті, дозволяв собі недоречні зауваження та чіплявся до неї.

Згодом журналістка підкреслила, що йдеться не про одного чи двох викладачів, тому справу обов'язково треба продовжувати. За її словами, студенти також згадували про одного з проректорів, який балотується на посаду ректора, – Володимира Качмара. Проти нього також є свідчення.