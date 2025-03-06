Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Софії Романів.

Важливо Цілував у губи і затискав біля стіни: що відомо про скандал навколо професора ЛНУ Йосипа Лося

Студентка відрахувалася з ЛНУ після скандалу

Студентка факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка Софія Романів 5 березня написала заяву на відрахування з навчального закладу. Дівчина повідомила, що йде з факультету через реакцію адміністрацію на скандал з домаганнями професора та викладача Йосипа Лося.

Відомо, що дівчина навчалася на першому курсі магістратури. Романів наголосила, що не готова закривати очі на факт того, як викладачі та керівництво факультету журналістики ЛНУ "звинувачує студентів у правді" та стає на захист зла.

Однак я відмовляюсь сприймати, коли у місці, яке я любила, викладачі, яких я поважала, звинувачують студентів за правду та стають на захист зла. Або ж легітимізують це зло своєю мовчазною згодою. Розчарування і сором – те, що я відчуваю після останніх новин про рідний факультет,

– наголосила Романів.

Дівчина подякувала іншим викладачам за отримані знання. Романів також наголосила, що своїми діями не закликає інших студентів повторювати її вчинок.

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Нагадаємо, що 25 лютого випускниця ЛНУ, журналістка Катерина Родак повідомила про домагання 87-річного професора кафедри зарубіжної преси та інформації Йосипа Лося. Вона розповіла, що стала жертвою домагання у 19 років.

Під дописом журналістки десятки жінок почали ділитися власними історіями під час навчання на факультеті журналістики, коли також переживали харасмент від Йосипа Лося.