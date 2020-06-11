У селі Созань Старосамбірського району на Львівщині провели капітальний ремонт фасаду будівлі місцевого психоневрологічного інтернату. За словами активістів та охоронців історичних пам’яток, це будинок австрійської доби, і після ремонту лише зіпсувався його вигляд.

Подробиці ремонту Созанського психоневрологічного інтернату

Деталі щодо ремонту у фейсбуці опублікувала Старосамбірська районна рада. За даними органу, вартість робіт становить 274,6 тисяч гривень. Їх заклад отримав з обласного бюджету розвитку.

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Зробили капітальний ремонт фасаду лише 1 корпусу. Його утеплили мінеральними плитами (157 квадратних метрів).

Наразі в інтернаті проживають 155 підопічних з інтелектуальними та психічними порушеннями. Вони постійно потребують стороннього догляду.

У Старосамбірській райраді додають, що у 2020 році мають провести капітальний ремонт чи реконструкцію ще на 7 об’єктах в Старосамбірському районі. Гроші на це також підуть із обласного бюджету розвитку. Загалом вартість робіт на усіх об’єктах становить понад 9 мільйонів гривень.

Реакція Львівської ОДА

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Холод зауважив, що будівлю Созанського інтернату збудували приблизно у 1848 році (її першим власником був пан Созанський). Але потім її реконструювали. Тому капітальний ремонт проводили вже в реконструйованої будівлі. Про це пише "Zaxid.net".

Холод додає, що

у 2019 році тут утеплили фасад на загальну суму в понад 450 тисяч гривень.

у 2020 році в межах програми мікропроєктів відбулася друга черга утеплення фасаду на суму в 274,5 тисяч гривень з обласного бюджету.

"Це був ремонт, під час якого змінили вигляд фасаду. Хоча він – дуже старий. Пам’яткоохоронці відразу ж написали мені: так не можна! Як юрист мушу сказати: формально, під час ремонту не порушено жодні норми", – зазначив чиновник.

За його словами, в реєстрі пам’яток району сьогодні немає жодних згадок про Созанський інтернат. Саме тому там відбувся "ремонт". Більше того, відпала необхідність у тому, щоб відповідні дозволи надав Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Холод також підкреслив, що ця будівля все ж заслуговує бути пам’яткою. А розпочати таку процедуру може кожен орган місцевого самоврядування. Ініціатором може стати також і громадська структура.

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Але ж будьмо чесними, коли хочемо кричати "Ганьба" до ЛОДА чи до кого б то не було. Чи вигідно місцевому самоврядуванню оформляти перед ремонтом як нововиявлену пам’ятки архітектури будівлю, що роками потребує ремонту? Скільки з 500 – 700 тисяч гривень, які вони нарешті мають, залишиться після тієї всієї процедури?

– зауважив заступник голови ЛОДА.

За його словами, в такому разі цих грошей точно на проєктно-кошторисну документацію вже не вистачить. А без неї утепляти фасад чи якось інакше проводити ремонтні роботи на пам’ятці архітектури – не можна.