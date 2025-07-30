У неділю, 27 липня, ізраїльська поліція оголосила про затримання 29-річного іноземця. Чоловік знімав на мобільний телефон неповнолітніх у роздягальні на пляжі Тель-Авіва.

Ймовірно, це був Омер Кьоше – співробітник посольства Туреччини. Деталі повідомляє Times of Israel, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент?

За даними звіту поліції, удень п'ятниці, 25 липня, чоловік проник до жіночої роздягальні на пляжі Фрішман у центрі Тель-Авіва та сховався в кабінці.

Аби сфотографувати в сусідніх кабінках частково оголених дівчат, яким було близько 13 років, він використав свій мобільний телефон.

Діти це помітили, а жінки поруч допомогли звернутися до правоохоронців. Фігуранта затримали, коли той виходив зі своєї схованки. Він нібито не заперечує, що робив фотографії.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, підозрюваний – турецький дипломат Омер Кьоше.

Туреччина просила, аби його тримали під вартою на території посольства, і гарантувала присутність чоловіка на майбутніх слуханнях або слідчих діях, однак Ізраїль відхилив це прохання.

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