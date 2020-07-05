У Києві стався конфлікт між двома чоловіками на грунті порушення правил дорожнього руху. Як наслідок, один розпилив перцевий балончик на іншого. Інцидент активно обговорюють у соцмережах, адже з'ясувалося, що один із чоловіків – відомий блогер, а інший – працівник поліції.

Блогер із Києва Андрій Трушковський (в інстаграмі його читають понад 200 тисяч людей, а на ютуб-каналі блогер має понад 300 тисяч підписників) 4 липня повідомив, що на нього напав працівник поліції. Деталі розповіли у "Сегодня".

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Конфлікт блогера та поліцейського: версія Трушковського

Приблизно о 14 годині Трушковський та його дружина їхали в авто по вулиці Велика Васильківська. На перехресті з Жилянською помітили Infiniti, який порушив правила дорожнього руху. Infiniti зупинила поліція, і блогер зрадів, що порушника покарають.

З цього приводу він записав сторіз, вигукуючи: "520 гривень, так, гвалтуйте його".

Вочевидь, цей вигук почув і водій Infiniti. За кілька хвилин він наздогнав авто блогера (поліція порушника начебто відпустила після перевірки документів), дістав перцевий балончик із маркером і розпилив його на Трушковського.

Далі вже блогер кинувся наздоганяти Infiniti кривдника. Це зробити вдалося, але чоловік заявив, що є працівником поліції та почав погрожувати пістолетом.

На виклик блогера приїхав патруль поліції. У присутності патрульних чоловік поводив себе як жертва: він звинуватив Трушковського у погрозах. Блогер наголосив, що має намір домагатися справедливого покарання для нападника, має усі докази своєї правоти, які вже передав до правоохоронних органів.

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Відеоролик про цей інцидент опублікував у фейсбуці "Київ Оперативний" (ненормативна лексика, 18+)