Вони намагалися завдати собі травм підручними засобами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про інцидент у Полтавському ТЦК

За інформацією центру, близько 15:00 один із чоловіків, 25-річний військовозобов’язаний, після оголошення рішення про його придатність до служби демонстративно почав дряпати собі руки ключами.

Приблизно о 18:00 інший чоловік, 32-річний призовник, вчинив подібний акт, порізавши себе уламком скла від розбитої пляшки.

Обом надали першу медичну допомогу лікарі військово-лікарської комісії. Викликана швидка констатувала, що їхньому життю нічого не загрожує.

У ТЦК повідомили, що чоловіки заявляли про готовність завдати собі ще серйозніших ушкоджень, аби уникнути служби, тому їх направили до психіатричного відділення.

У відомстві наголосили, що ці дії розглядаються не як спроби самогубства, а як спроба ухилення від мобілізації.

"Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров’я, з розумінням, що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть йтися не може", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, обидва чоловіки успішно пройшли військово-лікарську комісію, включно з перевіркою у психіатра, та були визнані придатними до військової служби.