У Кременчуцькому ТЦК двоє чоловіків намагалися порізати руки, щоб уникнути мобілізації

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП 14 березня двоє військовозобов’язаних намагалися завдати собі поранень, аби уникнути мобілізації. Їх направили до психіатра.

Вони намагалися завдати собі травм підручними засобами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про інцидент у Полтавському ТЦК

За інформацією центру, близько 15:00 один із чоловіків, 25-річний військовозобов’язаний, після оголошення рішення про його придатність до служби демонстративно почав дряпати собі руки ключами.

Приблизно о 18:00 інший чоловік, 32-річний призовник, вчинив подібний акт, порізавши себе уламком скла від розбитої пляшки.

Обом надали першу медичну допомогу лікарі військово-лікарської комісії. Викликана швидка констатувала, що їхньому життю нічого не загрожує.

У ТЦК повідомили, що чоловіки заявляли про готовність завдати собі ще серйозніших ушкоджень, аби уникнути служби, тому їх направили до психіатричного відділення.

У відомстві наголосили, що ці дії розглядаються не як спроби самогубства, а як спроба ухилення від мобілізації.

"Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров’я, з розумінням, що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть йтися не може", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, обидва чоловіки успішно пройшли військово-лікарську комісію, включно з перевіркою у психіатра, та були визнані придатними до військової служби.