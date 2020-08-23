У Львові розгорівся скандал після того, як 9-річна дівчинка розповіла матері, що до неї чіпляється старший хлопець її сестри – 37-річний колишній журналіст Віталій Пересада. Жінка одразу ж звернулася в поліцію й погодилася поспілкуватися з журналістами.

Скандальну історію за участі Віталія Пересади розповів ZAXID.NET. Імені постраждалої дівчини і її батьків ми з етичних міркувань не називаємо.

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Коротко про скандал у Львові

Пересада мав стосунки зі старшою сестрою постраждалої дівчинки. На той час їй було 17 років, а чоловік представився їй 27-річним Віталієм Небесним. Навіть показував документи на таке ім'я.

У кінці липня сім'я постраждалої дівчинки разом з Віталієм Пересадою поїхали на відпочинок у Затоку. Він постійно сидів у номері й лише двічі кудись виходив.

У цей час 9-річна дівчинка почала дуже дивно поводитися. Наприклад, вона боялася сама заходити в номер, а особливо в душ. Це викликало здивування батьків.

Вже в серпні дівчинка зізналася батькам, що під час відпочинку 37-річний чоловік кілька разів до неї чіплявся. Він зокрема заходив до дівчинки в душ, пестив її і показував аніме з оголеними людьми.

Він сказав, що коли я комусь розкажу, то мені все одно ніхто не повірить. Казав, що моя старша сестра мене зненавидить і мене всі покинуть,

– розповіла дівчинка.

Що кажуть у поліції

Матір постраждалої дівчинки негайно звернулася до поліції. Там зареєстрували кримінальну справу за статтею про розбещення неповнолітньої.

Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Якщо провину Віталія Пересади доведуть, він може "загриміти" на 8 років.

Позиція самого Віталія Пересади

Журналісти видання ZAXID.NET звернулися до Віталія Пересади, якого звинувачують у розбещенні 9-річної дівчинки. Він заявив, що всі ці заяви – повна маячня.

Окрім ваших слів, ви ще щось маєте? Це все маячня сивої кобили,

– заявив чоловік.

Що відомо про Віталія Пересаду