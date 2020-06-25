До спроб залякати ексміністра охорони здоров'я Уляну Супрун виявився причетним скандально відомий екорейдер, глава комітету всеукраїнської ГО "Ліга юристів України" Павло Куфтирьов.

Так, днями Уляна Супрун заявила про спробу налякати її.

Сьогодні ввечері біля мого будинку невідомий чоловік вкрай зухвало намагався мене сфотографувати, пхаючи телефон мені обличчя. Він поводився дуже нахабно, немов хотів мене налякати,

– написала вона 23 червня біля себе в Facebook.

За її словами, після цього чоловік побіг і сховався в машину, яка виїхала з боку офісу глави політради партії ОТЗЖ Віктора Медведчука.

Супрун також опублікували фото авто і чоловіка.

Пізніше активісти впізнали авто, на якому зник чоловік – транспортний засіб належить депутату від ОТЗЖ Суто Мамояну. Це авто – Mercedes-Benz G 63 AMG – внесено до декларації Мамояна за 2019 рік, повідомив активіст і виконавчий директор організації ARC.ua Станіслав Грещишин.

Тепер же стало відомо, хто був за кермом авто – цією людиною виявився екорейдер Павло Куфтирьов. Саме він доручив своєму охоронцеві підійти і налякати Супрун, а коли їх почали фотографувати він забрав свого підопічного і поїхав.

Як відомо, Куфтрев неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань – його ім'я фігурує в багатьох скандалах пов'язаних зі спробами рейдерських захоплень. ЗМІ пов'язують його з групою "Приват" і Михайлом Кіперманом.