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      Скандал із будівництвом метро на Виноградар: "Київметробуд" не дорахував півтора мільярда

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      Будівництво метро / Screenshot

      Під час пресконференції голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, що в бюджеті на будівництво не дорахували півтора мільярда гривень для метро на Виноградар.

      У Києві триває скандал з будівництвом станції на житловому масиві Виноградар. 

      Читайте також: Кличко назвав терміни будівництва нового метро на Троєщину

      Як зазначив голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, для його будівництва не дорахували півтора мільярда гривень. До того ж, роботи зі зведення станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" майже не просунулись.

      У зриві будівництва звинувачують директора "Київметробуду" Василя Кобіля. Наприкінці минулого року через це його звільнили з посади.

      василь кобіль
      Василь Кобіль

      За розкрадання коштів на будівництві взялися правоохоронці.

      Що відомо про метро на ВиноградарЗа початковим планом дві нові станції мали обійтися у 6 мільярдів гривень, а відкрити їх мали вже у 2021 році. Тепер у "Київметробуді" кажуть, що вартість будівництва зросте, а термін завершення може посунутись ще на рік.

      Відео з пресконференції "Київметробуду" про метро на Виноградар:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Новини Києва Метро
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