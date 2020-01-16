Скандал із будівництвом метро на Виноградар: "Київметробуд" не дорахував півтора мільярда

Під час пресконференції голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, що в бюджеті на будівництво не дорахували півтора мільярда гривень для метро на Виноградар.

У Києві триває скандал з будівництвом станції на житловому масиві Виноградар.

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Як зазначив голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, для його будівництва не дорахували півтора мільярда гривень. До того ж, роботи зі зведення станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" майже не просунулись.

У зриві будівництва звинувачують директора "Київметробуду" Василя Кобіля. Наприкінці минулого року через це його звільнили з посади.



Василь Кобіль

За розкрадання коштів на будівництві взялися правоохоронці.

Що відомо про метро на ВиноградарЗа початковим планом дві нові станції мали обійтися у 6 мільярдів гривень, а відкрити їх мали вже у 2021 році. Тепер у "Київметробуді" кажуть, що вартість будівництва зросте, а термін завершення може посунутись ще на рік.

Відео з пресконференції "Київметробуду" про метро на Виноградар: