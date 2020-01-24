Скандал із Dr. Alban: чому СБУ пустила в Україну співака, що виступав в анексованому Криму

На початку року через виступ шведського виконавця Dr. Alban в Україні виник неабиякий скандал. Співак взяв участь у новорічному шоу "Вечірнього кварталу", однак раніше виступав в анексованому Росією Криму.

Після цього виконавцю заборонили в’їзд в Україну. Однак за співака заступився український президент Володимир Зеленський. Принаймні так спочатку повідомив сам Dr. Alban в інстаграмі, щоправда, потім свій допис видалив. Прикордонники тим часом заявили, що рішення про те пускати чи не пускати виконавця в Україну приймають лише вони.

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Врешті офіційне роз’яснення на запит Ради громадського контролю НАБУ надала Служба безпеки України.

Виявляється, що СБУ перевіряє лише артистів-громадян Росії щодо відвідин анексованого Криму.

Орган не розглядав надання дозволу на в'їзд на територію України шведського співака Dr. Alban, який до цього виступав у анексованому Криму. Відповідно, заборони для співака на відвідування нашої країни СБУ не приймало,

– роблять висновок у структурі.

Увага! Якщо Зеленський справді сприяв наданню дозволу Dr. Alban на відвідини України, це може бути порушенням статті 364 Кримінального кодексу України, а саме – зловживання владою або службовим становищем.

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