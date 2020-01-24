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      Скандал із Dr. Alban: чому СБУ пустила в Україну співака, що виступав в анексованому Криму

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      Dr. Alban і президент Зеленський / фото із соцмереж

      На початку року через виступ шведського виконавця Dr. Alban в Україні виник неабиякий скандал. Співак взяв участь у новорічному шоу "Вечірнього кварталу", однак раніше виступав в анексованому Росією Криму.

      Після цього виконавцю заборонили в’їзд в Україну. Однак за співака заступився український президент Володимир Зеленський. Принаймні так спочатку повідомив сам Dr. Alban в інстаграмі, щоправда, потім свій допис видалив. Прикордонники тим часом заявили, що рішення про те пускати чи не пускати виконавця в Україну приймають лише вони.

      Більше подробиць про скандал: Dr. Alban, який співав у Криму, пустили до України за сприяння Зеленського: нові деталі

      Врешті офіційне роз’яснення на запит Ради громадського контролю НАБУ надала Служба безпеки України.

      Виявляється, що СБУ перевіряє лише артистів-громадян Росії щодо відвідин анексованого Криму.

      Орган не розглядав надання дозволу на в'їзд на територію України шведського співака Dr. Alban, який до цього виступав у анексованому Криму. Відповідно, заборони для співака на відвідування нашої країни СБУ не приймало,
      – роблять висновок у структурі.

      Увага! Якщо Зеленський справді сприяв наданню дозволу Dr. Alban на відвідини України, це може бути порушенням статті 364 Кримінального кодексу України, а саме – зловживання владою або службовим становищем.

      Dr. Alban в Україні і його неформальна зустріч із Зеленським: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Анексія Криму Швеція Володимир Зеленський Квартал 95
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