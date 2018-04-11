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Скандал із Facebook: Цукерберг зізнався, що його особисті дані також були "злиті"

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Getty images

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розповів, що його персональні дані також опинились серед тих даних, які потрапили до компанії Cambridge Analytica.

11 квітня Марк Цукерберг впродовж кількох годин дає свідчення у Конгресі США.

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Під час цих свідчень засновник Facebook, що його дані були серед тих, які потрапили до компанії Cambridge Analytica, як і дані 87 мільйонів користувачів найпопулярнішої соцмережі світу.

На запитання про те, чи його дані були включені до основної маси тих, які потрапили третім сторонам, Цукерберг відповів ствердно.

Він визнав, що соцмережу використали задля маніпуляції, отримання приватних даних та втручання в політичний процес.

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали понад 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів.

Інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Новини США Марк Цукерберг Техно Facebook Скандал Інтернет
Джерело: 24 Канал
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