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      Скандал із "Нацкорпусом": чи були домовленості з Аваковим і до чого тут Тимошенко

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      Партійці "Нацкорпусу" і активісти "Нацдружин" у Києві та Черкасах провели масові протести за те, щоб президент сприяв розслідуванню корупції в "Укроборонпромі". Акції закінчились сутичками. Цікаво, що після оприлюднення розслідування про "рюкзаки Авакова", такого обурення народних месників з "Національного корпусу" не спостерігалось.

      Що відомо про сутички з "Нацкорпусом"

      В суботу, 9 березня, партійці "Нацкорпусу" і активісти "Нацдружин" вийшли до Адміністрації з вимогами затримати всіх, хто краде в оборонці. Спонукало їх до цього журналістське розслідування про корупцію в оборонній сфері за участі найближчого оточення Петра Порошенка.

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       Акція переросла у сутичку. "Нацдружинники" переконують, що її почали поліцейські, а в тих версія інша.

      Заворушення під АП у Києві / Всі фото – "РБК-Україна"

      Після цього активісти поїхали ловити Петра Порошенка в Черкаси, там проходили дні пам'яті Шевченка. За їх версією, автобуси з ними кілька разів затримували в дорозі. А тутешніх нацдружиників поліція не пропустила до Порошенка, через що мовляв сутичка сталась і там. За версією поліції внаслідок сутички постраждали 22 правоохоронця. А двох партійців "Нацкорпусу", серед яких і голова черкаського осередку, затримали.

      До чого тут Аваков

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      Арсен Аваков

      На інцидент відреагував і Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Мовляв, "праведний гнів" справедливий, але націоналісти перегнули палку. Тому й проти борців за справедливість і відкрили кримінальні справи. До речі, самому Авакову неодноразово закидали кураторство над цією організацією. Деякі політики вважають, що саме він і організував проти Порошенка протести, проте дружинники вони вийшли з-під контролю.

      Чи знав Арсен Аваков про акції "Нацкорпусу", які готуються в Києві і в Черкасах? Звісно, знав. Це його робота,
      – підкреслив нардеп від БПП Мустафа Найєм.

      Реакція голови "Нацкорпусу" Білецького 

      білецький
      Андрій Білецький

      Нардеп і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький доволі агресивно відреагував на запитання журналістів, чому "Нацкорпус" лише зараз обурило, що входи до Адміністрації Президента перекриті залізними парканами. Хоча, резиденція гаранта огороджена уже декілька років. Стільки ж тут діє пропускна система.

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      В партії переконують, саме через те, що їх не пропустили до Адміністрації, почався конфлікт з правоохоронцями.

      Ні, це абсолютна ахінєя, я по цій вулиці ходив тиждень тому і там не було ні три, ні два, ні одного кордону... Був план віднести вимоги під АП, де їх залишити в одного з керівників але вулиця Банкова без жодного судового рішення виявилась перекритою кордоном спецпризначенців,
      – заявив народний депутат, лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

      Водночас, Андрій Білецький відкидає версію і щодо співпраці з Аваковим. І знову на припущення журналістів відповідає по-хамськи. "Це заряд Банкової говорити зараз про Авакова. Якщо б ви привели хоч один факт, але ви не можете. Займаєтесь пліткарством", – сказав народний депутат, лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький.

      "Нацкорпус" виголосив до Президента вимоги: затримати всіх причетних до розкрадання в армії та звітувати про розслідування. Інакше обіцяють повернутися наступної суботи, 16 березня.

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      Цікаво, що коли журналісти оприлюднили докази того, що син Арсена Авакова та його заступник крали кошти з закупівлі наплічників для Нацгвардії, такого обурення народних месників з "Національного корпусу" не спостерігалось. 

      Як відреагували в МВС

      Заперечують співпрацю з дружинниками і в МВС.

      Хоча б почути на якій підставі так вважається, чому?
      – відповів речник МВС Артем Шевченко.

      Аваков – Тимошенко – Порошенко

      Водночас, останні кілька місяців протистояння між вертикаллю Порошенка і Авакова наростає. Так МВС активно шукає докази підготовки до підкупу виборців людьми Порошенка.

      Читайте також: "Народний фронт" на межі розвалу: однопартійці розділилися на два табори

      А підзвітні Президенту СБУ та ГПУ шукають докази підкупи виборців Юлією Тимошенко. Саме з нею, за версією, деяких журналістів та політиків Арсен Аваков і має домовленості. Хоча він це і відкидає. 

      аваков мартиненко тимошенко
      Аваков та Мартиненко схиляються до Тимошенко

      Раніше журналісти 24 каналу писали, що "Народний фронт" розбився на два табори. Один із них підтримує Петра Порошенка, інший – Тимошенко. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та олігарх і екс-нардеп Микола Мартиненко майже не приховують, що грають на користь Юлії Тимошенко.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Національний корпус Сутички в Києві Сутички Новини Черкас Корупційні схеми в Укроборонпромі Арсен Аваков Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Андрій Білецький
      Джерело: 24 канал
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