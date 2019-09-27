Скандал із речницею Зеленського: з’явилось повне відео, де Мендель відштовхує журналіста

Намагання речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель "зупинити" журналіста, який наблизився до Володимира Зеленського, спровокувало хвилю обурення серед українців. Журналісти вирішили опублікувати повне відео ситуації.

Зробили це для того, аби "уникнути маніпуляцій з боку представників Офісу президента і речниці Зеленського". Відео з’явилось у телеграм-каналі програми "Схеми: корупція в деталях".

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Так, Мендель спочатку "нагадала" журналісту Сергієві Андрушку, що "попередній президент на запитання не відповідав". Інцидент трапився перед будівлею Вищого антикорупційного суду.

"Зараз побачимо, як новий буде", – відповів він.

У цей момент із автомобіля вийшов голова Офісу Президента Андрій Богдан. Юлія Мендель намагалася відсунути журналіста, тримаючи його за руку із мікрофоном.

Я не спілкуюсь із представниками видань, які обманюють суспільство і не дотримуються журналістських стандартів. Крапка,

– сказав Андрій Богдан.

Через який час під’їхав автомобіль із президентом Володимиром Зеленським. Мендель знову взялася відштовхувати журналіста. Згодом до неї приєдналися охоронці Зеленського. Після того охорона президента провела його у будівлю суду.

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Що каже Юлія Мендель?

Каже, що не штовхала. За її словами, намагалась зупинити журналіста та пояснити йому, що Зеленський та його представники не дають коментарів. Але він "кидався" на неї.

Окрім того, речниця Зеленського згадала і про "американську практику поведінки журналістів та перших осіб держави". Вона заявила, що там медійників навіть можуть заарештувати, якщо вони "кидають" до президента.

Тим часом інша журналістка "Схем" Наталія Седлецька додала, що про такий досвід "спілкування" Мендель із журналістами чула від своїх колег навіть з іноземних видань.

Яке питання журналіст намагався поставити Богдану та Зеленському?

Це стосувалось розслідування "Схем". Журналісти з'ясували, що глава Офісу президента Андрій Богдан отримав від третього президента Віктора Ющенка звання "заслуженого юриста України". Така відзнака йому дісталась за повернення у держвласність підприємства, контроль над яким насправді отримав Ігор Коломойський.

У який скандал Юлія Мендель потрапила попереднього разу?6 червня 2019 року у прямому ефірі телеканалу "1+1" Юлія Мендель сказала, що є випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і при цьому стріляють у цивільні об'єкти.



"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли (бойовики – 24 канал) стріляють з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де є цивільні люди. І після цього починається обстріл (у відповідь – 24 канал) цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці", – сказала Мендель.



У ГПУ у відповідь заявили, що ці слова речниці Зеленського щонайменше може використовувати Росія в інформаційній війні проти України. У червні Військова прокуратура викликала Мендель на допит. Вона у ГПУ прийшла 1 липня, але відмовилася давати свідчення через, на її думку, політизованість цієї процедури. На запити від ГПУ із вимогами спростувати або підтвердити слова Мендель там також не відповідали.