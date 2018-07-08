Скандал із російським прапором у Києві: український журналіст заткнув пропагандистів Кремля

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк посперечався з пропагандистами Кремля щодо нещодавнього інциденту у центрі Києва з "туристами" з російським прапором. У підсумку пропагандисти спробували перевести тему на нібито побиття дівчини націоналістом через демонстрацію російського прапора, однак Цимбалюк не дав їм це зробити, вивіши із себе.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Києві стався конфлікт через російський прапор. Як підкреслювалося, у мережі, зокрема, з’явилося відео, на якому кілька людей загорнулись у зв'язані між собою українські та російські прапори. У підсумку активіст Андрій Мальков намагався вирвати у них триколор, рясно при цьому лаючись, а опісля й поготів почав агресивно чіплятись до групи молодих людей, звинувачуючи їх в тому, що саме через таких, як вони в Україні триває війна. Крім того, за відмову на камеру сказати, що Росія є країною-агресором, він вдарив по голові хлопця із групи "туристів".

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Зауважимо, що цей епізод на одному із пропагандистьких ток-шоу обговорив як запрошений гість український журналіст Роман Цимбалюк, передає "Обозреватель".

За його словами, ці кадри для тих, хто хоче їхати воювати проти українців, повинні стати свідченням того, що на них чекає неминуча розплата.

"Ви так захопилися ретрансляцією ось цих штампів, які ви повторюєте упродовж останніх чотирьох років, що не помітили, як почали самі спростовувати ваші пропагандистські тези. Теза перша – про те, що росіян і російські танки, і російський прапор чекають в Україні. Якщо хтось думає, що з прапором країни-окупанта можна пройти абсолютно вільно, ось вам приклад, що це не зовсім так. І знову ж це дуже важлива інформація для тих, хто збирається "піти у відпустку" та поїхати розширювати межі "русского мира", – наголошував росіянам українець.

Як зазначають журналісти ресурсу, його слова викликали неабиякий гнів у ведучих програми, і вони спробували перевести тему на нібито побиття дівчини націоналістом через демонстрацію російського прапора в центрі Києва, що, на думку пропагандистів, є абсолютно нормальним жестом.

"У вас мужик здоровий б'є жінку посеред площі на Хрещатику, а ви тут: "Російський прапор прийде, і ось так буде! "У вас хлопець б'є жінку, що стоїть на центральній, і всі на це дивляться боязко!" – розпинався один із посіпак Путіна.

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На це Цимбалюк зі свого боку відповів йому яскравим тролінгом, натякаючи на погану репутацію російських жінок, яку вони встигли собі заробити безладними статевими зв'язками під час чемпіонату світу з футболу.

"Всі ми знаємо, яка зараз йде дискусія про російських жінок, але я як іноземець не буду в це вдаватися (у форматі чемпіонату світу). Найголовніше, щоб всі нарешті усвідомили, що російськомовні жителі України – це абсолютно не означає, що вони є проросійськими. Якщо в цій країні, особливо в найвищому політичному керівництві, буде таке розуміння, тоді й з питаннями війни та миру буде легше", – підсумував український журналіст.